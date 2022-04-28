ВКС РФ уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения Украины

На Украине ВС РФ уничтожили ракетами четыре военных объекта, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Всего за ночь атаковали более 400 объектов. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Тем временем интенсивные бои идут за город Попасная. Народная милиция ЛНР при поддержке российской армии выбивает украинских боевиков из оборудованных укрепрайонов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

