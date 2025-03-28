Российские штурмовики захватили скрытые позиции ВСУ на одном из участков в ДНР

Российские штурмовики из группировки войск "Запад" захватили скрытые позиции ВСУ на одном из участков в ДНР. Минобороны опубликовало видео штурмовых действий.

Сначала бойцы провели разведку и выявили с помощью беспилотников скопление боевиков в лесополосе. Затем они выдвинулись к вражеским позициям. Путь пролегал через болотистую местность и лес. Позиции были зачищены, боевики взяты в плен.

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