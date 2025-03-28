28 марта, 06:15Политика
Европейские лидеры не смогли договориться о направлении военных на Украину
На саммите в Париже обсуждался вопрос отправки военных на Украину. Франция и Великобритания выступили за размещение боевых подразделений, однако другие страны ЕС восприняли инициативу с опасением.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может направить военных без одобрения союзников, но его позицию не поддержали даже в самой стране. В день саммита в Париже прошли массовые протесты против военной помощи Киеву и участия армий ЕС в конфликте.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.