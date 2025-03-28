Европейские лидеры не смогли договориться о направлении военных на Украину

На саммите в Париже обсуждался вопрос отправки военных на Украину. Франция и Великобритания выступили за размещение боевых подразделений, однако другие страны ЕС восприняли инициативу с опасением.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может направить военных без одобрения союзников, но его позицию не поддержали даже в самой стране. В день саммита в Париже прошли массовые протесты против военной помощи Киеву и участия армий ЕС в конфликте.

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