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28 марта, 06:15

Политика

Европейские лидеры не смогли договориться о направлении военных на Украину

Европейские лидеры не смогли договориться о направлении военных на Украину

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На саммите в Париже обсуждался вопрос отправки военных на Украину. Франция и Великобритания выступили за размещение боевых подразделений, однако другие страны ЕС восприняли инициативу с опасением.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может направить военных без одобрения союзников, но его позицию не поддержали даже в самой стране. В день саммита в Париже прошли массовые протесты против военной помощи Киеву и участия армий ЕС в конфликте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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