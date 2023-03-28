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28 марта, 18:15

Политика

Минобороны РФ заявило об уничтожении 240 украинских военных на донецком направлении

Минобороны РФ заявило об уничтожении 240 украинских военных на донецком направлении

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Российские военные уничтожили за сутки до 240 украинских военных и наемников на донецком направлении. Там же ВСУ потеряли три боевые машины пехоты, три бронетранспортера и гаубицу.

Украинские войска несут потери и на других направлениях. В Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

Всего за сутки российские войска поразили 96 артиллерийский подразделений ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина Кузнеченкова
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