Российские военные уничтожили за сутки до 240 украинских военных и наемников на донецком направлении. Там же ВСУ потеряли три боевые машины пехоты, три бронетранспортера и гаубицу.

Украинские войска несут потери и на других направлениях. В Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

Всего за сутки российские войска поразили 96 артиллерийский подразделений ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.