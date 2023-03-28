Минобороны РФ показало кадры тренировки экипажей танков Т-80 и Т-72

В Минобороны РФ показали кадры тренировки экипажей танков Т-80 и Т-72. Тренировочные маневры проводят в тылу, военным специально организовывают условия, максимально приближенные к реальным.

Военнослужащие оттачивают мастерство ведения боя на открытой местности и в условиях плотной городской застройки. Кроме того, они выполняют стрельбы по целям прямо во время крутых маневров.

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