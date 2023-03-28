Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Безопасность

Минобороны РФ показало кадры тренировки экипажей танков Т-80 и Т-72

Минобороны РФ показало кадры тренировки экипажей танков Т-80 и Т-72

Глава Еврокомиссии назвала цель 11-го пакета санкций против России

Минобороны показало боевую работу мобильных групп ВДВ в зоне СВО

Москвичам показали боевую работу штурмовиков РФ в ЛНР

На Украине стал процветать военный туризм

Минобороны РФ показало работу гаубиц "Мста-Б" в зоне СВО

Беспорядки из-за судебной реформы продолжаются в Израиле

Совбез ООН не принял российско-китайскую резолюцию по "Северным потокам"

Новости часа: ФРГ хочет увеличить военную помощь Украине до 15 млрд евро

Эксперт оценил ситуацию с поставками вооружений Украине

В Минобороны РФ показали кадры тренировки экипажей танков Т-80 и Т-72. Тренировочные маневры проводят в тылу, военным специально организовывают условия, максимально приближенные к реальным.

Военнослужащие оттачивают мастерство ведения боя на открытой местности и в условиях плотной городской застройки. Кроме того, они выполняют стрельбы по целям прямо во время крутых маневров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикабезопасностьвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика