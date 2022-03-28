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28 марта, 07:45

политика

Украинские националисты установили морскую мину на дороге в Мариуполе

Украинские националисты установили морскую мину на дороге в Мариуполе

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Морские мины украинские националисты используют не только на воде. Они установили такой боеприпас на одной из центральных дорог Мариуполя, прямо между двумя жилыми домами. Якобы таким образом они хотели остановить продвижение военной техники. Однако боеприпас, лежащий на обочине, был хорошо заметен и никто на него не наехал.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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