ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов. Два их них расположены в Донецкой Народной Республике, четыре – в курском приграничье.

В частности, группировка "Север" освободила населенные пункты Новая Сорочина и Никольский. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.