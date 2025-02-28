28 февраля, 15:30Политика
ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов
ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов. Два их них расположены в Донецкой Народной Республике, четыре – в курском приграничье.
В частности, группировка "Север" освободила населенные пункты Новая Сорочина и Никольский. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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