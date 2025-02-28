28 февраля, 11:15Политика
Трамп отметил продвижение в урегулировании конфликта на Украине
Американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что США очень хорошо продвинулись в вопросе урегулирования ситуации на Украине. При этом он засомневался в своих прошлых словах о главе государства Владимире Зеленском, когда назвал его диктатором.
Однако, по мнению политологов, американский президент лукавит. Объясняют это тем, что 28 февраля лидеры США и Украины должны провести встречу, на которой могут подписать сделку по редкоземельным элементам: металлам и минералам. Также в документе значатся нефть, газ и условия развития необходимой инфраструктуры на Украине.
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