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28 февраля, 17:15

Политика

Российские мотострелки показали свои тренировки в зоне проведения СВО

Российские мотострелки показали свои тренировки в зоне проведения СВО

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Российские мотострелки и группы огневой поддержки Западного военного округа показали свои тренировки в зоне проведения СВО. Особое внимание уделяется к подготовке пехотинцев.

Сначала по условным позициям противника работает артиллерия. Бронегруппа устраивает так называемую танковую карусель – это тактический ход, когда экипажи ведут огонь по очереди: один стреляет, другой в это время перезаряжается.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоРоман Карлов
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