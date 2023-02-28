Российские мотострелки показали свои тренировки в зоне проведения СВО

Российские мотострелки и группы огневой поддержки Западного военного округа показали свои тренировки в зоне проведения СВО. Особое внимание уделяется к подготовке пехотинцев.

Сначала по условным позициям противника работает артиллерия. Бронегруппа устраивает так называемую танковую карусель – это тактический ход, когда экипажи ведут огонь по очереди: один стреляет, другой в это время перезаряжается.

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