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12:45

Политика

Инженерно-саперное подразделение Росгвардии показало свою работу в зоне СВО

Инженерно-саперное подразделение Росгвардии показало свою работу в зоне СВО

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В Херсонской области боевые задачи выполняет инженерно-саперное подразделение Росгвардии. Военнослужащие шаг за шагом обследуют местность, уделяя особое внимание грунтовым дорогам. Дело в том, что ВСУ чаще всего прячут взрывные устройства в грунтовках.

В ходе разведки специалисты обнаружили несколько противотанковых мин, после чего аккуратно извлекли их из-под земли и обезвредили. За время службы в зоне СВО росгвардейцы нашли и уничтожили тысячи взрывоопасных предметов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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