Киев готовит провокации с применением психотропных веществ. В Минобороны России сообщили о секретных грузах, которые перебрасывают в зону СВО.

Так, в Краматорск прибыл железнодорожный состав, в котором находились восемь ящиков со знаком химической опасности и надписью BZ. Другим составом в Краматорск привезли специальные шрапнельные боеприпасы. Их модернизировали в США таким образом, чтобы поражающими элементами стали капсулы с жидким содержимым.

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