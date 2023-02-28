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Политика

Киев готовит провокации с применением психотропных веществ – Минобороны РФ

Киев готовит провокации с применением психотропных веществ – Минобороны РФ

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Киев готовит провокации с применением психотропных веществ. В Минобороны России сообщили о секретных грузах, которые перебрасывают в зону СВО.

Так, в Краматорск прибыл железнодорожный состав, в котором находились восемь ящиков со знаком химической опасности и надписью BZ. Другим составом в Краматорск привезли специальные шрапнельные боеприпасы. Их модернизировали в США таким образом, чтобы поражающими элементами стали капсулы с жидким содержимым.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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