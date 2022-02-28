Переговоры России и Украины начнутся в Белоруссии в ближайшее время

В Гомельской области Белоруссии в ближайшее время ждут начала переговоров между Россией и Украиной. Делегация из Москвы уже прибыла на место встречи.

Помощник президента РФ, возглавляющий российскую делегацию на переговорах, Владимир Мединский напомнил, что ранее начало переговоров несколько раз откладывалось из-за сложной логистики украинской стороны. При этом он подчеркнул, что Россия заинтересована начать диалог как можно быстрее, ведь каждый час продолжения конфликта – это погибшие украинские граждане.

При этом Мединский отметил, что договоренности, если они будут достигнуты, должны учитывать интересы обеих сторон.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.