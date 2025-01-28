В Госдуме предложили ввести устав для жителей многоквартирных домов

Депутаты Госдумы разрабатывают проект устава, который определит правила проживания в многоквартирных домах. Документ предполагает запрет на мусор, шум по ночам и другие нарушения порядка.

За несоблюдение правил предусмотрены штрафы: до 25 тысяч рублей – для физических лиц и до 500 тысяч рублей – для организаций. Если владелец жилья откажется оплачивать штраф добровольно, вопрос будет решаться через суд.

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