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28 января, 16:30

Политика

МО РФ сообщило об уничтожении гаубицы М-777 ВСУ на купянском направлении

МО РФ сообщило об уничтожении гаубицы М-777 ВСУ на купянском направлении

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Вооруженные силы России в ходе СВО в течение суток нанесли удар по бойцам украинской армии, а также по технике 14-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВСУ также потеряли самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу производства США М-777.

По его словам, это удалось осуществить в районах Синьковки Харьковской области и поселка Новоселовское Луганской Народной Республики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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