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28 января, 11:45

Политика

Новости часа: ВС РФ уничтожили гаубицу Д-30 на правом берегу Днепра в Херсонской области

Новости часа: ВС РФ уничтожили гаубицу Д-30 на правом берегу Днепра в Херсонской области

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Появилось видео с поездами, везущими танки Leopard на Украину

ГД приняла закон о публикации обезличенных деклараций чиновников

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Систему ПВО в зоне СВО усилят новейшими комплексами "Панцирь-СМ"

ВС РФ ликвидировали группу украинских диверсантов на авдеевском направлении

Артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в экстренных службах.

Более 500 тысяч учащихся вузов присоединились к интерактивной программе ко Дню студента в Москве, рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Новые пешеходные маршруты и зоны отдыха обустроили в парке "Долина реки Химки", расказали в столичном комплексе городского хозяйства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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