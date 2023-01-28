28 января, 11:45Политика
Новости часа: ВС РФ уничтожили гаубицу Д-30 на правом берегу Днепра в Херсонской области
Артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в экстренных службах.
Более 500 тысяч учащихся вузов присоединились к интерактивной программе ко Дню студента в Москве, рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Новые пешеходные маршруты и зоны отдыха обустроили в парке "Долина реки Химки", расказали в столичном комплексе городского хозяйства.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.