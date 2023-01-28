Новости часа: ВС РФ уничтожили гаубицу Д-30 на правом берегу Днепра в Херсонской области

Артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в экстренных службах.

Более 500 тысяч учащихся вузов присоединились к интерактивной программе ко Дню студента в Москве, рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Новые пешеходные маршруты и зоны отдыха обустроили в парке "Долина реки Химки", расказали в столичном комплексе городского хозяйства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

