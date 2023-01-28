Появилось видео с поездами, везущими танки Leopard на Украину

Через Польшу в сторону Украины идут поезда с танками Leopard и легкой бронетехникой. Видео опубликовал один из российских военкоров.

По его мнению, боевые машины скоро могут появится в ДНР и на других линиях соприкосновения.

На этой неделе Германия разрешила союзникам поставлять танки Украине, а также заявила о том, что сама передаст Киеву Leopard. Туда также отправятся американские танки Abrams.

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