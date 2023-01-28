Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции

Евросоюз еще на полгода продлил действие антироссийских санкции. Они будут действовать до 31 июля 2023 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен надеется, что они "погрузят экономику России в рецессию на десятилетия".

Санкции включают ограничения торговли, финансов, технологий и товаров двойного использования, промышленности, транспорта и предметов роскоши. Также ими предусмотрен запрет на импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

