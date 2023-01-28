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Политика

Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции

Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции

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Евросоюз еще на полгода продлил действие антироссийских санкции. Они будут действовать до 31 июля 2023 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен надеется, что они "погрузят экономику России в рецессию на десятилетия".

Санкции включают ограничения торговли, финансов, технологий и товаров двойного использования, промышленности, транспорта и предметов роскоши. Также ими предусмотрен запрет на импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Санкции
политикавидеоИван Лозовой
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