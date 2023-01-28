В Германии исключили поставки истребителей Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки истребителей Украине. В интервью газете Sueddeutsche Zeitung он заявил, что об этом пока не может быть и речи, поскольку самолеты имеют совершенно иную огневую мощь и радиус действия, чем танки.

Ранее о готовности предоставить Киеву истребители упоминали в Нидерландах и Словакии. Сама же Украина настаивает на получении истребителей четвертого поколения, таких как F-16, страна якобы уже даже начала готовить соответствующую инфраструктуру.



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