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Политика

В Германии исключили поставки истребителей Украине

В Германии исключили поставки истребителей Украине

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Министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки истребителей Украине. В интервью газете Sueddeutsche Zeitung он заявил, что об этом пока не может быть и речи, поскольку самолеты имеют совершенно иную огневую мощь и радиус действия, чем танки.

Ранее о готовности предоставить Киеву истребители упоминали в Нидерландах и Словакии. Сама же Украина настаивает на получении истребителей четвертого поколения, таких как F-16, страна якобы уже даже начала готовить соответствующую инфраструктуру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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