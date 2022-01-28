Зеленский заявил об искусственной панике вокруг "вторжения России"

Сообщения о якобы "вторжении России" на Украину намеренно нагнетаются перед важными встречами. Об этом заявил Владимир Зеленский.

Он надеется на появление площадки для переговоров между Украиной, США и Россией. И ждет помощи от Байдена. В том числе и финансовой.

Из-за паники вокруг ситуации на границе было экстренно выведено 12,5 миллиарда долларов. Теперь им нужно еще 5 миллиардов долларов для стабилизации экономики. Зеленский надеется, что их даст Америка, а МВФ ускорит выделение кредитных траншей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.