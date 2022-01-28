Байден распорядился повысить готовность вооруженных сил для помощи союзникам. Это подтвердил глава Комитета начштабов ВС США. Перебрасывать войска не начали, но части готовы к этому.

При этом глава Пентагона, тоже цитируя Байдена, заверил, что Америка не будет вводить войска в Украину для участия в боях.

"Сейчас на Украине присутствует небольшой контингент советников и инструкторов США и НАТО. У США там ноль наступательных систем вооружений, постоянных сил и баз", – сказал на пресс-конференции Марк Милли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.