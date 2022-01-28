Конфликта вокруг Украины пока можно избежать – глава Пентагона

Конфликта вокруг Украины пока можно избежать. Такое мнение высказал глава Пентагона Ллойд Остин.

"Конфликт не является неизбежным. Все еще есть время и пространство для дипломатии", – заявил он.

В то же время Остин отметил, что любая агрессия со стороны России против Украины не только спровоцирует конфликт, но и нарушит основные принципы национального суверенитета, территориальной целостности и самоопределения.

Глава Пентагона сообщил о доставке новой партии военной помощи на Украину 28 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.