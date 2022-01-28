Москвичам рассказали, к чему может привести обострение ситуации вокруг Украины

На востоке Украины зафиксировали нарушение перемирия. Впервые за 10 дней тишины начался обстрел ЛНР со стороны украинских боевиков, сообщают в Народной милиции республики.
США при этом продолжают поставлять оружие в страну и требуют обсудить на заседании Совета безопасности ООН якобы угрожающее поведение России по отношению к Украине. Однако российские дипломаты утверждают, что даже мысль о войне неприемлема.
Кому выгоден этот конфликт? И к чему он может привести?
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.