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Москва 24

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Политика

07:15

Москвичам рассказали, к чему может привести обострение ситуации вокруг Украины

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На востоке Украины зафиксировали нарушение перемирия. Впервые за 10 дней тишины начался обстрел ЛНР со стороны украинских боевиков, сообщают в Народной милиции республики.

США при этом продолжают поставлять оружие в страну и требуют обсудить на заседании Совета безопасности ООН якобы угрожающее поведение России по отношению к Украине. Однако российские дипломаты утверждают, что даже мысль о войне неприемлема.

Кому выгоден этот конфликт? И к чему он может привести?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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