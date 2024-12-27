Министр правительства Москвы Сергей Черемин рассказал о муниципальном форуме БРИКС

Москва приняла тысячи участников из 126 стран мира в рамках Международного муниципального форума БРИКС. Об итогах этого знакового события 2024 года рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин.

Он подчеркнул, что на масштабное мероприятие съехались более 6 тысяч участников и более 60 официальных делегаций.

Большое интервью с Сергеем Череминым выйдет в пятницу, 27 декабря, в эфире телеканала Москва 24.