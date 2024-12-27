Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 декабря, 07:45

Политика

Новости мира: Израиль атаковал здание возле больницы на севере сектора Газа

Новости мира: Израиль атаковал здание возле больницы на севере сектора Газа

ВС РФ начали охват Покровской агломерации с востока

Джо Байден собирается совершить последнюю поездку в должности президента

Путин заявил, что Россия всегда отвечает зеркально на удары по ее территории

Путин подписал закон, позволяющий получить жилье по реновации в другом районе Москвы

Джо Байден собирается встретиться с Папой Римским Франциском в январе

Российские войска взяли под огневой контроль трассу Двуречная – Купянск

"Мой район. Новости": депутаты предложили обязать работодателей выплачивать 13-ю зарплату

ВС РФ освободили Новый Труд в ДНР

Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией

Израильские бомбардировщики атаковали здание вблизи больницы на севере сектора Газа. Около 50 человек, включая 5 медицинских работников, погибли, сообщили в Минздраве палестинского анклава. Точное число жертв и пострадавших пока устанавливают. Накануне ЦАХАЛ нанес удар по автомобилю, припаркованному у ворот лагеря беженцев Нусейрат. Внутри находились 5 журналистов, все скончались на месте.

Три человека погибли при падении автобуса в озеро в Норвегии. Еще четверо получили серьезные ранения. Всего в аварии пострадали 58 пассажиров. Автобус съехал с трассы и наполовину оказался в воде. Трое пострадавших были доставлены в больницу на вертолете, остальных эвакуировали в школу неподалеку. По предварительной информации, водитель мог не справиться с управлением из-за погодных условий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомпроисшествияДТПвидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика