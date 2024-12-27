Новости мира: Израиль атаковал здание возле больницы на севере сектора Газа

Израильские бомбардировщики атаковали здание вблизи больницы на севере сектора Газа. Около 50 человек, включая 5 медицинских работников, погибли, сообщили в Минздраве палестинского анклава. Точное число жертв и пострадавших пока устанавливают. Накануне ЦАХАЛ нанес удар по автомобилю, припаркованному у ворот лагеря беженцев Нусейрат. Внутри находились 5 журналистов, все скончались на месте.

Три человека погибли при падении автобуса в озеро в Норвегии. Еще четверо получили серьезные ранения. Всего в аварии пострадали 58 пассажиров. Автобус съехал с трассы и наполовину оказался в воде. Трое пострадавших были доставлены в больницу на вертолете, остальных эвакуировали в школу неподалеку. По предварительной информации, водитель мог не справиться с управлением из-за погодных условий.

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