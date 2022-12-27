ВС РФ уничтожили четыре украинские гаубицы "Мста-Б"

Российские войска уничтожили четыре украинские гаубицы "Мста-Б", две гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей.

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