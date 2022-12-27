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Политика

Российские войска начали группироваться на донецком направлении – Минобороны

Российские войска начали группироваться на донецком направлении – Минобороны

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Минобороны заявило, что российские войска в данный момент группируются на донецком направлении. Как сообщили в ведомстве, военные идут в наступление и занимают выгодные рубежи и позиции.

Например, они нанесли удар по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Краматорском. На других направлениях российская артиллерия также сорвала контратаки противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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