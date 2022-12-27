Минобороны РФ показало работу новых истребителей Су-35С и Су-30СМ

В Минобороны РФ показали, как работают новейшие универсальные истребители Су-35С и Су-30СМ. Экипажи подготовились к полету, выполнили патрулирование заданного района в ночное время и вернулись на базу.

Известно, что истребители выполняют полеты с подвешенными ракетами различного класса, а службу в зоне спецоперации несут круглые сутки. Также сообщается, что российские летчики во время патрулирования обнаружили самолет вооруженных сил Украины и сбили его в воздушном бою. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.