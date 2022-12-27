Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

Минобороны РФ показало работу новых истребителей Су-35С и Су-30СМ

Минобороны РФ показало работу новых истребителей Су-35С и Су-30СМ

Медведев станет первым заместителем президента в Военно-промышленной комиссии РФ

Путин предложил лидерам СНГ подвести итоги годовой работы на саммите в Петербурге

Военный эксперт прокомментировал ситуацию в Южной Корее

Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу M777, из которой обстреливали Донецк

Новости часа: пригородный вокзал Переделкино открыт после реконструкции

Расчет ЗРК "Оса" Центрального военного округа уничтожил около 30 беспилотников ВСУ

Новости часа: Песков заявил, что Путин не будет поздравлять Байдена с Новым годом

Новости часа: 5 беспилотников вторглись в пространство Южной Кореи

Путин не планирует поздравлять Байдена с Новым годом – Песков

В Минобороны РФ показали, как работают новейшие универсальные истребители Су-35С и Су-30СМ. Экипажи подготовились к полету, выполнили патрулирование заданного района в ночное время и вернулись на базу.

Известно, что истребители выполняют полеты с подвешенными ракетами различного класса, а службу в зоне спецоперации несут круглые сутки. Также сообщается, что российские летчики во время патрулирования обнаружили самолет вооруженных сил Украины и сбили его в воздушном бою. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика