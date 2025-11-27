Форма поиска по сайту

27 ноября, 22:30

Политика

Россия планирует подписать с Саудовской Аравией соглашение об отмене визовых требований

Новости мира: Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге

Путин заявил, что Орбана всегда рады видеть в Москве

Путин заявил, что американская делегация должна приехать на следующей неделе

ВС РФ заняли часть фортификационных сооружений ВСУ на окраинах Северска

Новости мира: число жертв пожара в Гонконге достигло 55 человек

Глава дипломатии ЕС Каллас назвала ошибочным мнение о проигрыше Украины

В Роспотребнадзор направили предложение об изменении правил маркировки продуктов питания

"Московский патруль": россиян предложили штрафовать через систему распознавания лиц

Новости мира: спецпосланник США Стив Уиткофф проведет встречу с Владимиром Путиным

Россия планирует подписать с Саудовской Аравией соглашение о взаимной отмене виз на срок до 90 дней в году. Проект документа одобрен кабмином.

В распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации, МИД России поручено провести переговоры с Саудовской Аравией по данному вопросу. Сейчас россиянам для въезда в эту страну нужна виза, которую можно оформить онлайн или получить по прибытии в аэропорту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

