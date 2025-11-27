Россия планирует подписать с Саудовской Аравией соглашение об отмене визовых требований

Россия планирует подписать с Саудовской Аравией соглашение о взаимной отмене виз на срок до 90 дней в году. Проект документа одобрен кабмином.

В распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации, МИД России поручено провести переговоры с Саудовской Аравией по данному вопросу. Сейчас россиянам для въезда в эту страну нужна виза, которую можно оформить онлайн или получить по прибытии в аэропорту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

