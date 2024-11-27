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27 ноября, 11:30

Политика

Новости мира: Джо Байден начал передачу власти в США Дональду Трампу

Новости мира: Джо Байден начал передачу власти в США Дональду Трампу

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Избранный президент США Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден подписали меморандум о передаче власти. Теперь все выдвиженцы от республиканца на ключевые посты смогут начать подготовку ко вступлению в должности. В штабе Трампа заявили, что переходная команда не будет пользоваться деньгами из бюджета, а станет работать на собранные пожертвования. Это связано с предвыборным обещанием экономить деньги налогоплательщиков.

Тем временем вулкан снова активизировался на юге Исландии около города Гриндавика. В начале года уже приходилось масштабно эвакуировать людей из-за его извержения. Вулкан, спавший около 6 тысяч лет, проснулся весной 2021 года. С того момента трещины на земле периодически расширяются, и лава выходит наружу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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