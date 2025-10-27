Форма поиска по сайту

27 октября, 17:30

Политика

В Москве подписали совместное заявление столиц стран БРИКС

В Москве состоялось подписание совместного заявления участников Парламентского движения столиц стран БРИКС. Церемония прошла в Московском парламентском центре при участии представителей законодательных и исполнительных органов власти Москвы, Минска, Гаваны, Тегерана и других городов.

Мероприятие прошло в рамках Международного муниципального форума, который продолжит свою работу в Санкт-Петербурге. В заявлении участники объединения подтвердили намерение развивать сотрудничество в сферах городского хозяйства, общественного транспорта, безопасности, культуры и социальных проектов ради улучшения качества жизни горожан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

