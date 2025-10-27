Новости мира: Трамп может расширить удары по Венесуэле и Колумбии

Президент США Дональд Трамп хочет провести брифинг о возможных ударах по Венесуэле и Колумбии. Он планирует проинформировать членов конгресса о возможном расширении операции против этих стран. Причиной называют борьбу с торговлей запрещенными веществами.

Громкое ограбление Лувра во Франции стало символом кризиса власти президента Эммануэля Макрона. Как пишет газета New York Times, преступление произошло на фоне общественного недовольства, протестов и падения рейтингов главы государства. Полиция уже задержала двух подозреваемых.

