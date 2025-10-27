Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 07:30

Политика

Новости мира: Трамп может расширить удары по Венесуэле и Колумбии

Новости мира: Трамп может расширить удары по Венесуэле и Колумбии

Новости мира: два человека задержаны по подозрению в ограблении Лувра

Российские войска нанесли удары по объектам энергетики и пунктам временной дислокации ВСУ

Новости мира: Таиланд и Комбоджа заключили мирное соглашение в Малайзии при участии Трампа

Владимир Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск

Новости мира: Израиль ударил по центру сектора Газа

Российская армия уничтожила временный лагерь ВСУ в зоне СВО

Новости мира: протесты против мигрантов и радикального исламизма начались в Британии

Флористы заявили, что в России не будет проблем из-за запрета на ввоз растений из ЕС

Новости мира: в Малайзии из-за паводков массово эвакуируют население

Президент США Дональд Трамп хочет провести брифинг о возможных ударах по Венесуэле и Колумбии. Он планирует проинформировать членов конгресса о возможном расширении операции против этих стран. Причиной называют борьбу с торговлей запрещенными веществами.

Громкое ограбление Лувра во Франции стало символом кризиса власти президента Эммануэля Макрона. Как пишет газета New York Times, преступление произошло на фоне общественного недовольства, протестов и падения рейтингов главы государства. Полиция уже задержала двух подозреваемых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикапроисшествияза рубежомвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика