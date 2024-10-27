Новости мира: в Грузии завершились парламентские выборы

В Грузии завершились парламентские выборы. После обработки 80% бюллетеней лидирует правящая партия "Грузинская мечта". За нее было отдано более 53% голосов. ЦИК Грузии признал выборы состоявшимися. Однако оппозиционные партии страны выразили недовольство в связи с такими итогами и анонсировали акции протеста.

В некоторых регионах Турции сугробы достигли такой высоты, что машины приходится выкапывать по несколько часов. Спецтехника продолжает расчищать дороги. Синоптики прогнозируют, что в ряде районов страны снегопад продолжится и в воскресенье, 27 октября. В связи с этим жителей призывают воздержаться от поездок в горы.

В Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль. Ранее из-за извержения мексиканского вулкана в аэропорту Мехико отменили 22 рейса.

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