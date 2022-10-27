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Политика

Киев может использовать ядерный шантаж, чтобы получить больше военной помощи – Захарова

Киев может использовать ядерный шантаж, чтобы получить больше военной помощи – Захарова

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Киев может использовать ядерный шантаж, чтобы получить больше военной помощи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, все это ведет к необратимым последствиям и возможной массовой гибели мирных граждан.

Также Захарова напомнила о словах президента Украины о превентивном ударе РФ. Представитель МИД РФ отметила, что амбиции Владимира Зеленского могут привести к провокациям и новым жертвам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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