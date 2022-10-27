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Политика

ВС РФ пресекли попытку наступления ВСУ на краснолиманском направлении – Минобороны

ВС РФ пресекли попытку наступления ВСУ на краснолиманском направлении – Минобороны

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В Минобороны заявили, что российские военные пресекли попытку наступления ВСУ на краснолиманском направлении. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков рассказал, что ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции.

По его словам, на купянском направлении противник силами до двух ротных тактических групп атаковал позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Все атаки были отражены, уничтожено до 60 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикабезопасностьвидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
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