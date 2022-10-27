ВС РФ сорвали наступление ВСУ на николаево-криворожском направлении – Минобороны

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска отбросили на исходные позиции подразделения ВСУ на николаево-криворожском направлении. По его словам, свыше 60 военных уничтожены.

Москва не получала запросов от Киева на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях каких бы то ни было мероприятий. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.