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Политика

ВС РФ сорвали наступление ВСУ на николаево-криворожском направлении – Минобороны

ВС РФ сорвали наступление ВСУ на николаево-криворожском направлении – Минобороны

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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска отбросили на исходные позиции подразделения ВСУ на николаево-криворожском направлении. По его словам, свыше 60 военных уничтожены.

Москва не получала запросов от Киева на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях каких бы то ни было мероприятий. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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