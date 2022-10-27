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Захарова сообщила, какие правительственные мероприятия пройдут в РФ в ближайшее время

Захарова сообщила, какие правительственные мероприятия пройдут в РФ в ближайшее время

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела брифинг по актуальной повестке. Она рассказала о том, какие правительственные мероприятия пройдут в ближайшее время в России.

Ранее Захарова прокомментировала ситуацию вокруг журналистки и телеведущей Ксении Собчак. По словам официального представителя МИД, журналистка долгое время высмеивала тех, кто задавал вопрос о существовании у нее паспорта или вида на жительство в другом государстве.

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