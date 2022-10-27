Украинские дипломаты устроили скандал в Черногории

В Черногории украинские дипломаты устроили скандал в ресторане "Руски бар". В этом заведении в Подгорице они увидели флаг России с символом Z и портрет Владимира Путина. После этого они вызвали полицию. Однако правоохранители не нашли состава преступления и уехали.

Владелец ресторана заявил, что название "Руски бар" он дал еще 11 лет назад, никаких проблем раньше не было. Он также посоветовал украинцам обедать в других заведениях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.