Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:45

Политика

Бойцы Народной милиции ДНР заявили, что готовы освободить Запорожскую область

Бойцы Народной милиции ДНР заявили, что готовы освободить Запорожскую область

ВС РФ отразили атаки ВСУ в Харьковской и Херсонской областях

ВСУ обстреляли поселок Зайцево в ДНР

Запад не пытается предотвратить провокацию Киева с "грязной бомбой" – Путин

Путин заявил о наличии данных по планам Киева применить "грязную бомбу"

Новости часа: в ДНР сообщили об обстрелах поселка Гольмовский

Новости часа: воздушная тревога объявлена в Киеве и по всей Украине

Путин заявил, что США используют Украину как таран против РФ

МО РФ опубликовало кадры запусков ракет в ходе тренировки стратегических сил сдерживания

РФ имеет данные о подготовке Украиной теракта с применением "грязной бомбы" – Песков

Военнослужащие Донбасса стоят на защите и Запорожской области. Бойцы Народной милиции ДНР были мобилизованы в начале спецоперации. Многие из них участвовали в сражении за Мариуполь, а теперь выполняют задачи у линии боевого соприкосновения.

Военнослужащие регулярно проходят огневую подготовку, боевое слаживание, держат оборону и, как говорят сами, готовы в любой момент идти вперед, чтобы освободить Запорожскую область.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика