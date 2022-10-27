Бойцы Народной милиции ДНР заявили, что готовы освободить Запорожскую область

Военнослужащие Донбасса стоят на защите и Запорожской области. Бойцы Народной милиции ДНР были мобилизованы в начале спецоперации. Многие из них участвовали в сражении за Мариуполь, а теперь выполняют задачи у линии боевого соприкосновения.

Военнослужащие регулярно проходят огневую подготовку, боевое слаживание, держат оборону и, как говорят сами, готовы в любой момент идти вперед, чтобы освободить Запорожскую область.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.