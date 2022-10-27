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Политика

ВС РФ отразили атаки ВСУ в Харьковской и Херсонской областях

ВС РФ отразили атаки ВСУ в Харьковской и Херсонской областях

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Украинские войска пытались прорвать российскую оборону в Харьковской и Херсонской областях. На Купянском направлении противник совершил пять атак, бросив до 500 своих солдат и иностранных наемников, однако все атаки были отбиты. Общие потери противника составили 250 человек, семь танков, более 20 единиц другой бронетехники.

Кроме того, российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления ВСУ и 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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