Ангела Меркель сложила с себя полномочия канцлера Германии. То же самое сделали все члены кабинета министров. Но пока все они продолжают работать в статусе временно исполняющих обязанности.

Тем временем победившие на выборах социал-демократы уже назвали своего кандидата на пост главы бундестага. Им должна стать Бербель Бас. Голосование по новому составу правительства планируется в середине декабря.

Джо Байдена назвали разносчиком коронавируса. Поводом стал случай, когда президент США после выступления в Нью-Джерси покашлял в кулак и, не надев маску, отправился пожимать людям руки. При этом всего неделю назад практически сразу после встречи в Байденом, ковидом заболел министр внутренней безопасности.

В США распродали 999 копий картины Энди Уорхола. При этом тысячным лотом был оригинал. Кому в итоге достался подлинник не знают даже сами организаторы акции.