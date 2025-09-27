Новости мира: парламент Словакии закрепил в конституции только два пола

Парламент Словакии одобрил поправки в конституцию и закрепил в ней только два пола – мужской и женский. Инициатором этого выступил премьер страны Роберт Фицо. Он подчеркнул, что Брюссель не может навязать им нормы о нескольких гендерах.

Массовые протесты начались на Мадагаскаре. Власти назвали их попыткой государственного переворота. На острове ввели комендантский час.

В США вновь вспыхнули протесты против жесткой миграционной политики. Демонстранты атаковали штаб профильного ведомства под Чикаго в штате Иллинойс. Это их ответ на рейды, после которых нелегалов стали массово депортировать из страны.

