В Госдуме предложили оставлять мальчиков старше 8 лет с отцами при разводе. Такую идею выдвинул депутат Дмитрий Кузнецов после заседания комитета по защите семьи по поводу неуплаты алиментов.

По его мнению, отцы не будут просить алименты с матерей и при этом для мальчиков будет более полезно расти под присмотром мужчины.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец подчеркнула, что закон предусматривает выплату алиментов вне зависимости от того, кто осуществляет этот процесс – отец или мать.

В свою очередь, директор общественной организации "Союз отцов" Александр Заремба высказал мнение, что прежде всего необходимо внести изменения в законодательство, чтобы обеспечить равные права на воспитание ребенка как отцам, так и матерям после развода.

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