Новости мира: Израиль и США обсудили пути прекращения огня в Ливане

Израиль и США обсудили пути прекращения огня в Ливане. В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху отметили, что страна разделяет цели, но заявление получилось общим и к условиям сглаживания конфликта на Ближнем Востоке стороны не пришли. Тем временем в Ливане полагают, что массовая детонация пейджеров произошла из-за заминированных аккумуляторов. Способ размещения взрывчатки представители Ливана назвали изощренным и отметили, что обнаружить ее заранее было нельзя.

Также стало известно, что экс-министр обороны Японии Сигэру Исиба избран главой правящей партии, 1 октября он станет новым премьер-министром страны. Во втором туре он набрал более половины всех голосов. В первом туре ни один из кандидатов не смог преодолеть минимальный барьер.

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