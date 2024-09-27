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27 сентября, 11:30

Политика

Группировка войск "Север" сорвала ротацию ВСУ в приграничном районе Курской области

Группировка войск "Север" сорвала ротацию ВСУ в приграничном районе Курской области

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Военные расчеты беспилотников в Курской области осуществляют разведку, корректировку огня артиллерии, а также поражают боевую технику и живую силу ВСУ, рассказали в Минобороны РФ. Расчет миномета артподразделения ВДВ группировки войск "Север" сорвал ротацию ВСУ в одном из приграничных районов.

С момента атаки на Курскую область в столице открыты пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших жителей региона. Они работают с 10:00 до 19:00 часов во всех округах города. Благодаря этой акции в пострадавшие районы уже отправлены сотни тонн вещей и продуктов, которые нужны в первую очередь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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