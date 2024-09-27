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27 сентября, 06:45

Политика

Новости мира: армия Судана приступила к осаде и бомбардировкам Хартума

Новости мира: армия Судана приступила к осаде и бомбардировкам Хартума

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Армия Судана приступила к осаде и бомбардировкам столицы страны Хартума. Это произошло на фоне выступления представителя суданских военных в Генасамблее ООН, где было объявлено, что армия готова пойти на прекращение гражданской войны только после того, как выбьет из Судана радикальных исламистов. Известно, что свои дома покинули 10 миллионов суданцев, сотни тысяч людей находятся на грани голодной смерти.

Также стало известно, что ураган "Хелен", зародившийся на Карибских островах, развился до шторма 4-й категории. Он уже пронесся по Кубе, оставив после себя масштабные разрушения и паводки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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