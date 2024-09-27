Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 07:45

Политика

Минобороны РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

Минобороны РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

Совфед предложил давать женщинам с детьми дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ

Бойцы Росгвардии сбили беспилотник "Баба-яга" в Курской области

Новости мира: Израиль и Ливан могут договориться о прекращении огня – СМИ

Экипаж Су-34 нанес удар по подразделениям и военной технике ВСУ в курском приграничье

Новости мира: в США отрицают возможность заморозки конфликта между Израилем и Ливаном

Посол РФ в Бейруте призвал россиян покинуть Ливан

ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ в Курской области

Совфед РФ одобрил законопроект об оплате неиспользованных отгулов при увольнении

Госдума в I чтении одобрила штрафы за нарушения порядка обращения с животными

Российские операторы ударных и разведывательных беспилотников группировки войск "Север" продолжают успешно бить по технике ВСУ в Курской области. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения артиллерийской установки "Акация" точным попаданием российского "Ланцета".

За 26 сентября потери украинской армии на курском направлении составили более 340 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия и 11 автомобилей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикарегионывидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика