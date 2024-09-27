Минобороны РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

Российские операторы ударных и разведывательных беспилотников группировки войск "Север" продолжают успешно бить по технике ВСУ в Курской области. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения артиллерийской установки "Акация" точным попаданием российского "Ланцета".

За 26 сентября потери украинской армии на курском направлении составили более 340 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия и 11 автомобилей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.