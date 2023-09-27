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27 сентября, 11:30

Политика

Британский журнал подсчитал, сколько ВСУ заняли территорий в ходе контрнаступления

Британский журнал подсчитал, сколько ВСУ заняли территорий в ходе контрнаступления

Киев стал перебрасывать новые силы на краснолиманское направление

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Британский журнал The Economist подсчитал, сколько ВСУ заняли территорий в ходе попыток контрнаступления. Была названа цифра в 0,25%. То есть, по данным журналистов, линия соприкосновения практически не изменилась. Отмечается, что ВСУ пытаются атаковать в течение нескольких месяцев.

Что думают о таких результатах западные страны, которые поставляют оружие Украины? Продолжит ли Киев попытки наступать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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