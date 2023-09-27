ВС РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении

Авиация и артиллерия группировки российских войск "Восток" поразили пункты временной дислокации пяти бригад ВСУ на южнодонецком направлении.

На купянском направлении расчет РСЗО "Торнадо-Г" уничтожил несколько наблюдательных постов ВСУ. По противнику выпустили девять реактивных снарядов.

Отмечается, что у "Торнадо-Г" есть более совершенная система управления огнем со спутниковой навигацией и расчетом баллистических показателей. Это позволяет ей наводиться на координаты цели в автоматическом режиме.

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