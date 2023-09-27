Центр Москвы перекроют 29 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 07:45

Политика

ВС РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении

ВС РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении

Новости мира: экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве

Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ у поселка Синьковка на купянском направлении

Сеймур Херш опубликовал новые подробности взрывов на "Северных потоках"

Журналист Херш заявил, что Белый дом приказал ЦРУ заминировать "Северные потоки"

Зампред ЕП заявила, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2029 года

Байден стал чаще носить теннисную обувь, чтобы меньше падать

США взорвали "Северные потоки", опасаясь потери влияния на ФРГ и Европу – Херш

МИД РФ отреагировал на расследование Херша о диверсиях на газопроводах "Северный поток"

ГП призвала страны Европы пересмотреть отказы на запросы РФ по ЧП на "Северных потоках"

Авиация и артиллерия группировки российских войск "Восток" поразили пункты временной дислокации пяти бригад ВСУ на южнодонецком направлении.

На купянском направлении расчет РСЗО "Торнадо-Г" уничтожил несколько наблюдательных постов ВСУ. По противнику выпустили девять реактивных снарядов.

Отмечается, что у "Торнадо-Г" есть более совершенная система управления огнем со спутниковой навигацией и расчетом баллистических показателей. Это позволяет ей наводиться на координаты цели в автоматическом режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика