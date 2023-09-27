27 сентября, 07:45Политика
ВС РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении
Авиация и артиллерия группировки российских войск "Восток" поразили пункты временной дислокации пяти бригад ВСУ на южнодонецком направлении.
На купянском направлении расчет РСЗО "Торнадо-Г" уничтожил несколько наблюдательных постов ВСУ. По противнику выпустили девять реактивных снарядов.
Отмечается, что у "Торнадо-Г" есть более совершенная система управления огнем со спутниковой навигацией и расчетом баллистических показателей. Это позволяет ей наводиться на координаты цели в автоматическом режиме.
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