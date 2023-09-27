Новости мира: экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве

Экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве. Нью-Йоркский судья постановил, что экс-президент на протяжении десяти лет – с 2011 по 2021 годы – намеренно завышал стоимость своих активов на миллиарды ради более выгодных кредитов и страховок. В частности, прокурор заявила, что на такие кредиты были построены гольф-курорт в Майами, и отели в Вашингтоне и Чикаго. Это не окончательное судебное решение – рассмотрение дела продолжается.

Более ста человек погибли во время пожара в иракской провинции Ниневия. Огонь вспыхнул во время свадебной церемонии. Премьер-министр страны поручил министрам внутренних дел и здравоохранения оказать пострадавшим всю возможную помощь.

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