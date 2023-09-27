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27 сентября, 07:15

Политика

Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ у поселка Синьковка на купянском направлении

Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ у поселка Синьковка на купянском направлении

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Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ у Синьковки на купянском направлении. Известно, что уничтожена станция спутниковой связи Starlink. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На донецком направлении в боях под Красногоровкой и Первомайским ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих. Там были уничтожены пять танков, пять БМП, артиллерийские системы, в том числе американского производства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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