Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ у Синьковки на купянском направлении. Известно, что уничтожена станция спутниковой связи Starlink. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На донецком направлении в боях под Красногоровкой и Первомайским ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих. Там были уничтожены пять танков, пять БМП, артиллерийские системы, в том числе американского производства.

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